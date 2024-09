Redelfi, semestrale supera stime del piano. EBITDA Margin al 55%

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 10,4 milioni di euro, in significativa crescita rispetto a 4,2 milioni realizzati nel primo semestre del 2023. In particolare, il Valore della Produzione è composto da Ricavi delle vendite per 10,2 milioni di euro, di cui 7,7 milioni relativi alla voce Variazione dei lavori in corso su ordinazione. Questo risultato è ascrivibile per 9,1 milioni alla B.U. Green (rispetto a 3 milioni al 30 Giugno 2023).L'è pari a 5,7 milioni di euro, con unpari al 55,06%, in crescita rispetto a 1,8 milioni e EBITDA Margin del 42,59% al 30 giugno 2023. Il Risultato netto è pari a 3,5 milioni di euro, in aumento di 1,5 milioni rispetto al 30 giugno 2023."I risultati registrati in questi primi sei mesi del 2024 superano le stime pubblicate nel Piano Industriale 2023-2026 - ha commentato il- Il raggiungimento di un EBITDA margin pari al 55% rappresenta un obiettivo aziendale importante e conferma la crescita registrata in questo periodo, grazie a una gestione strategica e a investimenti mirati. Questo ci permette non solo di essere in linea con il Piano Industriale presentato al mercato lo scorso dicembre, ma anche di proseguire con determinazione verso i nostri obiettivi di business, sostenibilità e innovazione".Laè pari a 8,6 milioni di euro, in aumento rispetto a 4,8 milioni al 31 dicembre 2023. L'aumento di 4 milioni è principalmente riconducibile al prestito con i fondi Anthilia e agli investimenti nelle pipeline di sviluppo BESS in Italia e USA. Tale valore risulta, tuttavia, positivo in confronto al dato del Piano Aggiornato 2023-2026, che prevede un valore della Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2024 compreso tra 13,4 e 13,9 milioni.Il CdA ritiene le2023-2026, approvato lo scorso 11 dicembre, ancora coerenti con le previsioni di sviluppo del business nei prossimi tre anni, anche considerando che la produzione di ricavi nel lavoro del development non è di per sè lineare. Un'eventuale accelerazione nei prossimi mesi sarà soggetta a diverse variabili, alcune di queste esogene rispetto all'attività della società, tra le quali tempistiche della pubblica amministrazione e tavoli tecnici del gestore di rete