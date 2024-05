Walmart annucia risultati in crescita e migliora view

Walmart

(Teleborsa) -ha annunciato utili e ricavi superiori alle attese nel primo trimestre, grazie al buon andamento dell'attività di eCommerce (+21% a livello globaòle), nonostante la strenua concorrenza di colossi come Amazon e Temu.Le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente attestandosi a 108,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi totali sono aumentati del 6% a 161,5 miliardi di dollari, superando le attese di 159,58 miliardi di dollari. L'utiòle operativo adjusted è cresciuto del 13,7% a 7,1 miliardi di dollari(+9,6% reported)L’EPS adjusted èari a 0,60 dollari ha superato le stime di consenso di Bloomberg pari a 0,53 dollari e si confronta con un risuotato di 0,49 USD dell'anno precedente.Walmart ha affermato che ora si aspetta che le vendite nette consolidate e l’utile operativo rettificato, nell’esercizio fiscale 2025, saranno nella "fascia alta" o "leggermente superiori” alle previsioni, che indoicavano vendite nette consolidate in uamento del 3,4% ed un utile operativo in crescita del 4-6%.