GE Aerospace migliora guidance 2024 dopo terzo trimestre in crescita

(Teleborsa) -, colosso statunitense della propulsione, servizi e sistemi aerospaziali, ha chiuso ildel 2024 contotali di 12,6 miliardi di dollari (+28%),totali di 9,8 miliardi di dollari (+6%; ricavi rettificati a 8,9 miliardi, +6%) e un utile di 1,9 miliardi di dollari. L'è stato di 1,15 (+25%)."Il team di GE Aerospace ha prodotto risultati solidi, con una domanda che ha spinto gli ordini in aumento del 28% - ha commentato il- Abbiamo aumentato gli utili del 25% e prodotto un free cash flow sostanziale, entrambi ampiamente guidati dai servizi. Data la solidità dei nostri risultati e le aspettative del 4Q, stiamo".La societàper il 2024 uncompreso tra 4,20 e 4,35 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 3,95-4,20 dollari per azione.