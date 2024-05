IFC e Fondo per il Clima collaborano con Eni per la produzione di biocarburanti in Kenya

(Teleborsa) - Lae ilhanno annunciato ogginella controllataper espandere la produzione e la lavorazione di, sostenendo la decarbonizzazione del sistema globale dei trasporti e garantendo al tempo stesso il sostentamento di finoL’investimento consiste in, come parte dell’attuazione deldel governo italiano in Kenya. Ciò consentirà adi materie prime avanzate per biocarburanti (agrifeedstock) coltivate in Kenyadi lavorazione attraverso la costruzione di nuovi impianti di spremitura. Si prevede che la produzione diche è la materia prima primaria, aumenterà da 44.000 tonnellate a 500.000 tonnellate all'anno.Il progetto, fornendo input, meccanizzazione, logistica, certificazione e formazione per aiutarli a produrre semi oleaginosi, che vengono coltivati su terreni degradati non adatti alla produzione alimentare e/o coltivati in rotazione con colture alimentari, contribuendo a migliorare la fertilità del suolo."Questo progetto, un settore in cui il Kenya potrebbe diventare un leader mondiale", ha affermato. "La produzione di biocarburanti non solo aiuterà a decarbonizzare il nostro sistema di trasporti, ma genererà anche reddito per gli agricoltori e creerà posti di lavoro lungo la catena del valore. Siamo, che sta guidando gli sforzi per ridurre l’impronta di carbonio del settore dei trasporti"."Grazie alla collaborazione con IFC e Fondo Italiano per il Clima,, espandendone la portata fino a 200.000 piccoli agricoltori keniani nei prossimi cinque anni, e rafforza l’integrazione del Paese nella catena del valore dei biocarburanti," ha affermato. "Questa cooperazione si adatta al modello di Eni che fa leva sulle partnership pubblico-privato per sostenere le comunità, generare valore a lungo termine e creare alleanze virtuose e durature con i paesi africani"."Accogliamo con favore questa prima operazione del Fondo Italiano per il Clima, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti", ha affermato. "Questa prima operazione, in linea con i principi ispiratori del Piano Mattei,: investire nella filiera strategica dei biocarburanti, decisiva per il futuro dei trasporti, e affrontare la crescita del settore agricolo del Kenya con un intervento di indubbio impatto socio-ambientale, rafforzando la resilienza ai cambiamenti climatici".Lae l’industria dei trasporti cerca soluzioni per decarbonizzare il settore. In uno scenario di zero emissioni nette entro il 2050, si prevede che. Sebbene la produzione di biocarburanti sostenibili sia attualmente più costosa rispetto ai carburanti tradizionali, si prevede che i costi diminuiranno man mano che verrà creata una maggiore capacità, e che la tecnologia progredirà. Questo nuovo investimento sosterrà questi sforzi.che supporteranno lo sviluppo della catena del valore dei biocarburanti avanzati in Kenya, anche attraverso la promozione di buone pratiche agricole e la professionalizzazione degli aggregatori di agricoltori. Tutti gli agrifeedstock per biocarburanti di Eni riceveranno la International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). L’ISCC è uno schema riconosciuto a livello mondiale per i biocarburanti con rigorosi standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, controllati lungo l’intera catena di approvvigionamento. Il successo del progetto potrà apriren altre aree dell’Africa.Il prestito del Fondo Italiano per il Clima è fornito attraverso Cassa Depositi e Prestiti, gestore del Fondo. Il Fondo Italiano per il Clima del Governo italiano è finalizzato a finanziare progetti pubblici e privati nei paesi emergenti e in via di sviluppo che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali, in linea con gli impegni internazionali sul clima dell’Italia.