Wall Street a due velocità

(Teleborsa) - Segni contrastanti per la Borsa di Wall Street, attorno al giro di boa, con ilche sale dello 0,41% a 42.347 punti, mentre, al contrario, l'rimane a 5.741 punti. Leggermente negativo il(-0,4%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,18%).Sul fronte macro, in frenata l'inflazione in agosto, calcolata sui consumi degli americani (inflazione PCE) e guardata con attenzione dalla Fed, in vista delle prossime mosse di politica monetaria.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,48%),(+0,85%) e(+0,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,87%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,99%),(+1,97%),(+1,64%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,60%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,10%),(+4,58%),(+4,14%) e(+3,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,66%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,39%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 69 punti; preced. 67,9 punti)15:45: PMI Chicago (preced. 46,1 punti).