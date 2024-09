Moderati guadagni a Wall Street in attesa dell'inflazione PCE

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

finanziario

energia

utilities

Dow

Caterpillar

3M

Amgen

Wal-Mart

Merck

Chevron

Amazon

Micron Technology

PDD Holdings

Applied Materials

Microchip Technology

Diamondback Energy

Baker Hughes Company

Constellation Energy

Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) -suldello 0,62%; sulla stessa linea, aumento per l', che si porta a 5.745 punti. Buona la prestazione del(+0,72%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,27%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,97%),(+0,89%) e(+0,54%). Nel listino, i settori(-2,00%) e(-0,72%) sono stati tra i più venduti.Una serie di dati economici pubblicati giovedì ha assicurato agli investitori la solidità dell'economia statunitense: le richieste iniziali disono diminuite più del previsto, mentre la lettura finale deldel secondo trimestre è stata del 3%.Venerdì sarà pubblicato l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali di agosto, il cosiddetto, che è la metrica di inflazione preferita dalla Federal Reserve.del Dow Jones,(+3,54%),(+3,38%),(+2,05%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,82%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,43%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.(+14,73%),(+13,57%),(+6,23%) e(+5,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,46%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,55%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,32%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,07%.