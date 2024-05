Commodities, eToro: massimi storici per l'oro, assist da banche centrali

(Teleborsa) - Mentre gli occhi degli investitori sono prevalentemente orientati sulle oscillazioni dei mercati azionario e obbligazionario, un altro settore sta emergendo con forza, offrendo un ricco terreno di analisi e di investimento: il. "Questo segmento sta dimostrando una, soprattutto in un contesto economico che si prevedeva di rallentamento, o soft landing, ma che sta ostentando segnali ben diversi", spiega, market analyst di eToro, nel giorno in cui il prezzo dell'oro ha toccato il nuovo record storico a 2.454 dollari l'oncia Le commodities, continua l'esperto, mostrano infatti ", sostenute soprattutto dalle riprese cinesi". I riflettori sono tutti puntati sui "classici beni, quali oro e petrolio, con il primo che scambia su nuovi massimi storici, in progresso di oltre il 17% da inizio anno, sostenuto dagli(in un’ottica ormai delineata di diversificazione dal dollaro), così come di protezione e di prospettive al ribasso sui tassi d’interesse reali". Il secondo invece, con quotazioni delintorno agli 80 dollari al barile, "trova nella maggiore domanda, nonostante un'offerta da parte dell'che supera i suoi obiettivi prefissati, nuovi stimoli insieme alla necessità americana di rimpolpare le sue scorte strategiche".Debach rileva che, sono comunque i metalli ad offrire nuove letture sui mercati, rivelando aspetti interessanti sull'andamento dell'economia globale. Il, in particolare, "hanno mostrato aumenti significativi nei loro valori, mentreha registrato una crescita più moderata". Questi movimenti di prezzo, afferma, non sono solo cifre isolate; rappresentano veri e propria livello mondiale.Il rame, "essenziale per settori come l'elettronica e la costruzione, ha visto un incremento del 31% dall'inizio dell'anno. Un simile aumento nei prezzi suggerisce una ripresa o un'espansione economica, data l'importanza del rame nelle infrastrutture e nelle tecnologie moderne. L'argento, d'altra parte, ha registrato un impressionante aumento del 35% nell'arco dell'anno e del 116% negli ultimi cinque anni. Questi numeri superano significativamente la performance del +85% registrata dall’S&P 500 nello stesso periodo. L'argento è unico nel suo doppio ruolo di investimento e di materiale industriale, utilizzato tanto nei gioielli quanto in ambiti high-tech come i pannelli solari e l'elettronica. La sua notevole crescita riflette una combinazione di fiducia degli investitori e di solida domanda industriale. Anche l'alluminio, chiosa Debach, con un incremento del 10%, gioca un ruolo fondamentale nell'economia globale. Utilizzato in settori che vanno dall'automobilistico all'imballaggio, la crescita dell'alluminio può essere interpretata come un segnale di stabilità e crescita continua in diversi settori industriali chiave".