Positiva Tokyo, ancora chiusa la Cina. Attesa per banche centrali

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -per festività (riaprono domani). Tra i singoli titoli, spicca il rialzo della società di videogiochi, dopo indiscrezioni di stampa sul fatto che il fondo sovrano dell'Arabia Saudita avrebbe preso in considerazione l'idea di aumentare la sua quota nella società e in altre controparti giapponesi del gaming.Intanto, gli investitori si preparano alle decisioni di tre importantidell'area: la Banca di Corea, la Reserve Bank of New Zealand e la Reserve Bank of India.Ottimo aumento per la Borsa di, con ilche sale dell'1,80%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; in netto miglioramento(+1,28%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1,42%). Negativo(-0,22%); in denaro(+0,74%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,38%. Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento dell'1,21%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%.Il rendimento dell'tratta 0,92%, mentre il rendimento delè pari 2,18%.