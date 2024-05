ABI: "Agevolazioni a viticoltori Abruzzo per danni da peronospora"

(Teleborsa) - "L'ABI, con una lettera delha appena dato riscontro alle rappresentanze del mondo vitivinicolo abruzzese che hanno evidenziato le difficoltà delle imprese del comparto a seguito dei danni causati dall'infezione di peronospora". È quanto fa sapere l'in una nota.L'ABI – prosegue la nota – "fornisce la piena disponibilità del mondo bancario operante in Abruzzo per sostenere le imprese danneggiate e a dare, quando saranno emanati i provvedimenti attuativi regionali per il riconoscimento dei contributi" e "si impegna a dare tempestiva e opportuna informazione alle banche sullo stato di attuazione delle misure di agevolative".