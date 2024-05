Saipem prepara lancio nuovo bond e avvia riacquisto bond 2025 e 2026

Saipem,

(Teleborsa) -insieme alla sua controllata Saipem Finance International B.V., ha datoe UniCredit Bank GmbH, in qualità di Joint Bookrunner, di organizzare, a partire dalla data odierna, una serie di incontri con investitori fixed income, finalizzate ae unsubordinated.Nel contesto della potenziale operazione, Saipem e Saipem Finance annunciano ancheemessi da Saipem Finance per un ammontare massimo complessivo pari a. In particolare, le Offerte sono rivolte ai portatori dei prestiti obbligazionari denominati "2.625% EUR 500m Notes due 7 January 2025" e "3.375% EUR 500m Notes due 15 July 2026" emessi da Saipem e quotati sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo.Le Offerte sono soggette a una serie di, tra cui il positivo completamento del collocamento delle Nuove Obbligazioni. Le Offerte scadranno il 28 maggio 2024.L’operazione è finalizzata all’, aumentando la durata media dell’indebitamento.Nel contesto delle Offerte, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GmbH agiranno in qualità di Dealer Managers. Kroll Issuers Service Limited agirà in qualità di Tender Agent.