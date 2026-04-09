Piazza Affari: scambi al rialzo per Saipem

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,55%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società ingegneristica italiana rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Saipem classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,277 Euro e primo supporto individuato a 4,138. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,416.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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