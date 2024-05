ABC sottoscrive azioni NextGeo e riborsa integralmente prestito convertibile

ABC Company

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -rende noto di aver sottoscritto in data odierna, da oggi negoziate su Euronext Growth Milan.La sottoscrizione delle azioni ordinarie Next Geo da parte di ABC ha configurato un’operazione chedenominate “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 - 2,00% Salvo Operazione Rilevante" ildi rimborso in natura. Pertanto, ad esito dell’esecuzione del rimborso in natura, tutte le Obbligazioni emesse dalla Società saranno integralmente rimborsate e, dunque, non residueranno Obbligazioni in circolazione, ferma restando la facoltà di ABC di procedere all’emissione di ulteriori e successive tranche del POC ai termini e condizioni approvati dal consiglio di amministrazione di ABC."Questa è la prima operazione di investimento realizzata da ABC nella forma innovativa di rimborso in natura del POC strutturato per dare accesso privilegiato ad investitori partner ai deal selezionati dal team di ABC in aziende ad elevato potenziale. In questo specifico caso,l’opportunità ha riguardato Next Geo, una eccellenza italiana nel contesto di una IPO di grande successo”, ha dichiarato, amministratore delegato di ABC Company.