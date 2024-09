HQF, accordo con ISMEA per prestito obbligazionario convertibile da 2 milioni di euro

High Quality Food

(Teleborsa) - Il CdA di(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, ha approvato la conclusione di un accordo di investimento con Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la sottoscrizione da parte di quest'ultima di undi importo pari aIl prestito ha una, con rimborso graduale a partire dal quinto anno. Il tasso di interesse è variabile e calcolato applicando al tasso base UE una maggiorazione pari a 420 punti base, fermo restando che lo stesso, in ogni caso, non potrà essere: a) inferiore al 5,20% lordo annuo, e b) superiore al 9,20% lordo annuo.Il CdA ritiene che l'operazione di emissione del prestitoo obbligazionario riservato a ISMEA risponda all'interesse della società, in quanto fornisce la possibilità di attingere,, alle risorse necessarie a supportare gli investimenti della società a beneficio degli azionisti ed eventualmente a rafforzare patrimonialmente la Società nell'ipotesi in cui i titoli siano convertiti.Il progetto sottostante all'intervento di ISMEA in favore di HQF è finalizzato adella società, secondo le seguenti linee operative consistenti: (i) nell'avviare una nuova linea di trasformazione delle materie prime agricole mediante l'apertura di un nuovo centro produttivo a Milano; (ii) nell'internalizzare la produzione di patatine chips e stick prefritte; (iii) nell'aprire nuovi punti vendita; (iv) nel promuovere il posizionamento e la riconoscibilità dei prodotti a marchio HQF; (v) nel modernizzare attrezzature e processi, essendo, in particolare, previsto un incremento della capacità produttiva a regime del prodotto principale, costituito dalla carne, da circa 53 mila kg a circa 62 mila kg.La società evidenzia che l'esecuzione dell'operazione potrebbe comportare undi eventuale manifestazione, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti, che dipenderà in particolare dalla eventuale conversione delle obbligazioni e quindi dalla quota di capitale della società effettivamente sottoscritta da ISMEA a esito della conversione delle obbligazioni.