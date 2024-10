Ambrogio Trasporti, UniCredit sottoscrive minibond da 10 milioni con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -ha emesso un, con garanzia SACE Green, interamente sottoscritto da. Il prestito obbligazionario ha durata settennale e ha lo scopo di supportare il piano di investimenti 2024/26 della società che tra l'altro prevede investimenti e consolidamenti nei propri terminal ferroviari di Domegliara (VR), Gallarate (VA) e Candiolo (TO).L'elemento distintivo del gruppo Ambrogio risiede nella capacità di fornire, con mezzi e strutture proprie, unche inizia con il ritiro della merce dal cliente e si conclude con la sua consegna al destinatario finale."Questo accordo segna un momento decisivo per il futuro della nostra attività di trasporto intermodale in Europa - dichiara- Siamo lieti della lungimiranza di Unicredit e SACE, che hanno scelto di sostenere il nostro impegno verso l'innovazione e il trasporto rispettoso dell'ambiente. Gli investimenti saranno determinanti per lo sviluppo dei nostri terminal intermodali, con un focus particolare sul terminal di Domegliara (Verona), inaugurato nel 2023 e strategicamente situato sulla rotta del Brennero"."Attraverso questa operazione, oltre a ribadire la validità dei minibond quali strumenti efficaci per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e alla sostenibilità, consolidiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle piccole e medie imprese del NordOvest nei confronti delle quali abbiamo strutturato 4 minibond, per un totale di 19 milioni di euro nel 2024, che porta alla cifra di 21 minibond strutturati, dal 2017 ad oggi, per un totale di 192 milioni euro",dichiara