NextGeo, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 10,4 euro

Alantra

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -hasul titolo(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (upside potenziale del 37%).Gli analisti ritengono che il gruppo abbiae sianei prossimi anni grazie a: 1) comprovata esperienza con i principali clienti (molti in bid to bid); 2) competenza in progetti complessi; e 3) BM asset-light grazie alla flessibilità superiore nell'uso di imbarcazioni mission-critical, anche dalla terza parte correlata Marnavi. Il forte posizionamento competitivo di NextGeo è ben riassunto dal suo ROCE del 40,8% nel 2023.NextGeo mira ad aumentare la scala dei progetti, ruotando su tre pilastri principali: 1)nella catena del valore; 2)proprietaria mantenendo un mix ottimale con navi a noleggio; e 3)in nuove regioni strategiche tramite M&A. L'aumento dei servizi nel portafoglio, inclusi i contratti asset in service, migliora la competitività del gruppo e aumenta le sue possibilità di vincere gare d'appalto (soluzioni end-to-end), nonché di aumentare la visibilità del backlog. Gli analisti si aspettano che i proventi dell'IPO di 57,5 milioni di euro accelerino i tre pilastri strategici di servizi, flotta ed espansione geografica.Con un backlog di 305 milioni di euro a 1H24, Alantra si aspetta che il gruppo mostri una forte crescita nellenei prossimi anni, guidata dai progetti di parchi eolici offshore (CAGR 23-26 vendite a +26%). NextGeo prevede di mantenere l'efficienza operativa, conche raggiungerà 78,6 milioni di euro nel 2026, mostrando un CAGR del 25%. L'EBIT dovrebbe raggiungere 66,5 milioni di euro nel 2026, con un margine del 22,4%, con undi 54,6 milioni di euro nel 2026 (CAGR del 23,2%). Alantra prevede che il modello di business asset-light persisterà, generando uncumulativo di 46 milioni di euro durante il periodo 2024-26, con un ROCE in media del 30% e raggiungendo il 31% nel 2026.