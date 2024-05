Campi Flegrei, Musumeci: servono più di 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici

(Teleborsa) - Il ministro per la Protezione civile,, ha dichiarato che "le stime saranno fatte nei prossimi giorni ma servono oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici nei Campi Flegrei". Nel corso della conferenza stampa al termine del vertice interministeriale sull'attività sismica nell'area, Musumeci ha aggiunto che "saranno stanziati fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'area dei Campi Flegrei"."Non ho letto la relazione della commissioneche si è riunita sui Campi Flegrei, ma credo che confermerà l'. Non so se ci sono stati pareri divergenti, non lo escludo", ha aggiunto. "Approveremo una norma pernella zona del bradisismo dei Campi Flegrei", ha poi annunciato il ministro."Chi ha scelto di vivere nell'area dei Campi Flegrei sapeva di vivere in un'che presenta– ha poi dichiarato – Ce ne ricordiamo solo quando la terra trema e questo è un grande limite, serve una convivenza vigile col pericolo. Se decidi di stare in quel luogo ci devi aiutare a promuovere una convivenza responsabile con una maggiore consapevolezza". Il ministro Musumeci ha poi affermato che il governo valuterà la possibilità di introdurre aiuti per chi decide di abbandonare l'area.Si è tenuta ala una riunione presieduta dalla presidente del Consiglio,. Secondo quanto si apprende hanno partecipato il Sottosegretarioe i rappresentanti del Mit, del Mef, dell’Interno, della Difesa, e della Protezione civile. Presenti i ministri dell’Economia,, della Protezione civile e le Politiche del Mare,, dell'Istruzione e del Merito,, il Sottosegretario alla Difesa,, il sottosegretario all'Interno,, il Capo del Dipartimento della Protezione civile,e il Prefetto di Napoli,La decisione di convocare ilè arrivato al culmine di una serie di eventi sismici nell'area diiniziati lunedì sera con una scossa di. Sono state già due le notti in strada per le persone evacuate dopo la forte scossa e lo sciame che ne è seguito. In totale sono 46 le famiglie che sono state sgomberate da 27 stabili. Ieri è stato anche evacuato il carcere femminile di Pozzuoli dove si trovavano 138 detenuti.La scossa di questa mattina di magnitudo 4 con epicentro nel golfo di Pozzuoli ha convinto il sindaco di, di far sgomberare le scuole sull'isola. La chiusura servirà a far eseguire "controlli accurati delle condizioni di staticità, a cura della Protezione Civile e dei tecnici comunali. Siamo fiduciosi sull'esito, considerato che in questi anni abbiamo realizzato molti interventi di miglioramento sismico alle strutture scolastiche", ha spiegato Ambrosino.