Innovatec, crescita a doppia cifra di ricavi e margini nel semestre

Innovatec

(Teleborsa) -ha chiuso i primi sei mesi del 2024 contrainati dal business dell’Ambiente ed Economia circolare, pur in un difficile contesto regolatorio che ha interessato il business dell’Efficienza Energetica e Rinnovabili.In questo scenario, Innovatec ha conseguito nel semestreper Euro 112 milioni (+16%) ed un EBITDA pari a Euro 15,2 milioni (+28%). L’EBITDA margin è risultato pari al 14% in aumento rispetto al 12% registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’è risultato pari a Euro 3,9 milioni (1°Sem23: Euro 2,3 milioni) con un incremento del 72% rispetto al corrispondente periodo del 2023..Ildi Gruppo in miglioramento a Euro -1,4 milioni (primo semestre 2023: Euro -2,7 milioni) dopo aver registrato oneri finanziari ed altre rettifiche di attivo per Euro 3,3 milioni (Euro -3,6 milioni nel 2023) ed imposte teoriche di Euro -1,1 milioni, quest’ultime in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.Nel corso del primo semestre sono stati effettuatiper Euro 11,5 milioni di cui Euro 0,9 milioni sostenuti dalladivisione RinnovabiliLaal 30 giugno 2024 risulta in miglioramento a circa Euro -59,1 milioni (31/12/2023: Euro -65 milioni). La positiva generazione di cassa garantita dalla redditività operativa è stata messa al servizio della realizzazione di investimenti in Capex e al ripagamento dei debiti bancari.