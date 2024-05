Generali: al via la VII edizione del Master Professione Agente

(Teleborsa) - Al via ufficialmente la, il percorso accademico di alta formazione realizzato da, in collaborazione con. All’evento di apertura ha partecipato il, insieme ale ai professoriIl Master, che quest’anno vede la partecipazione di, ha tra le sue principali finalità ilsia in termini di competenze manageriali che commerciali, attraverso lo, guidati da quei valori umani e di business che appartengono da sempre alla Compagnia. Per il terzo anno consecutivo, il Master Professione Agente è realizzato sotto la Direzione Scientifica dei Professori Marco Giorgino e Giuliano Noci per POLIMI Graduate School of Management e dal Responsabile Distribution di Cattolica, Marco Lamola.ha dichiarato:"In un contesto assicurativo in continua e rapida evoluzione diventalo sviluppo di una nuova generazione di Agenti, al fine di offrire ai nostri clienti une che sappia evolvere in base alle loro esigenze e stili di vita. Per questo Cattolica offre ai giovani della sua Rete un, quale il Master Professione Agente, grazie alla rinnovata partnership con il Politecnico di Milano. Il percorso formativo mira ad accrescere e migliorare quelle conoscenze indispensabili per svolgere al meglio il ruolo di Agente e governare con successo un’Agenzia assicurativa:. Questo Master rappresenta per la Distribution di Cattolica un importante e concreto investimento sulla crescita umana e professionale dei nostri futuri Agenti, sulle loro famiglie e sulle nostre Agenzie"., hanno commentato: "Questa partnership, volta a promuovere, è perfetta espressione della centralità della collaborazione tra realtà formative e aziende, in ottica strategica. Ilè un programma educativo all'avanguardia, progettato per offrire ai giovani agenti non solo una comprensione approfondita della trasformazione digitale, ma anche gli strumenti essenziali perall'interno di un settore che sta vivendo una rivoluzione senza precedenti, sia in termini di strategie gestionali avanzate che di nuovi servizi innovativi destinati al mercato moderno. Questa nuova edizione del Master segna un, che mette a frutto l'impegno congiunto delle due istituzioni per promuovere al meglio l'innovazione, lo sviluppo professionale e l'eccellenza nel settore assicurativo".