Autostrade agli Stati Generali del Management Consulting: nuovi modelli per la gestione del capitale umano

(Teleborsa) - Si sono svolti oggi, presso la Sala Pininfarina della sede di Confindustria, gli. Alla convention annuale di, che chiama a raccolta imprese, università, istituzioni e business community, giunta alla sua XV edizione, ha partecipato anche, Direttore Human Capital and Organization dele Board Member"Centralità delle persone,delle diversità - afferma Orefice - sono elementi che fanno parte del profondo ripensamento del, che si propone comea tutte le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni. Una visione sostenuta attraverso un programma dedicato ai temi digrazie al quale laentra a pieno titolo nella strategia di business, definendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile", ha affermato, a margine della sessione di lavori.Il piano diha comportato un necessario ampliamento del perimetro di intervento per realizzare, con competenze di filiera integrate, undi lavori di potenziamento e sviluppo della rete, mettendo in campo risorse economiche, saper fare ingegneristico e dando un. In quest’ultimo quadrienno il Gruppo ha assunto circa 3000 persone, nel quadro di un impegno per una mobilità sempre più sostenibile."Il grande impegno sul versante DEI portato avanti in seno ad Aspi in questi anni, ha permesso dicompresi molti talenti femminili; abbiamo aumentato il livello di ingaggio delle nostre persone e abbattendo qualunque barrieradove ciascuno possa liberare le proprie energie contribuendo alla creazione di valore del nostro Gruppo” ha concluso Orefice.