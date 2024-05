Sesa acquisisce 75% ATS Advanced Technology Solutions

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un, attraverso la società controllata Base Digitale Group (BDG), attiva nel settore Business Services, per(ATS), rafforzando così le proprie competenze nello sviluppo di piattaforme digitali e consulenza informatica per il segmento Financial Services.ATS, con sede a Milano e con un organico di circa 115 risorse umane, è una società specializzata nello sviluppo di soluzioni software e piattaforme digitali di Front e Middle per l’industria dei Financial Services con primari clienti nazionali ed internazionali, ricavi nell’anno 2024 pari a circa Eu 14 milioni ed un Ebitda margin di circa il 10%.La Società fornisce soluzioni e piattaforme tecnologiche modulari integrabili, disponibili in Cloud, nell'area Capital Market, NPL ed altre Enterprise Solutions, che permettono di digitalizzare e modernizzare i sistemi informativi garantendone e potenziandone la sicurezza.L’acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di circa 5 volte l’Ebitda medio normale della società target; la partnership societaria con BDG prevede il mantenimento di quote di partecipazione ed il coinvolgimento nella gestione di Piero Firpo e degli altri soci fondatori di ATS, con obiettivi di sviluppo di competenze digitali, valorizzazione del capitale umano e generazione di valore sostenibile.L’execution dell’operazione sarà realizzata entro il 31 maggio prossimo.