Aixam-Mega lancia e-Minauto Access: minicar elettrica per confermare primato in Italia e in Europa

(Teleborsa) - Espandere ulteriormente ildellee puntare sui quadricicli elettrici per confermarsi fra i leader della mobilità del futuro. È l’obiettivo dichiarato della storica casa franceseche, dopo aver creato il mercato delle minicar negli anni ‘80, oggi vuole consolidare il primato in un settore sempre meno di nicchia come quello delLo fa lanciando, che secondo il Direttore Generale Aixam Mega Italia e direttore Commerciale e marketing Aixam Mega,, “è la risposta adeguata a favorire l’accessibilità della. Proponiamo una minicar 100% elettrica ad un prezzo molto competitivo e ratealizzabile. Prima l’elettrico era pensato solo per l’alto di gamma ma ora le richieste dei consumatori, con l’allargarsi del perimetro di riferimento, sono cambiate. e-Minauto Access va in questa direzione unendo l’accessibilità del prezzo alla nostra tradizionale attenzione alla sicurezza, al design, alla tecnologia e alle caratteristiche peculiari dei nostri prodotti ispirati al mondo auto”., con telaio in alluminio e con trazione automatica con variatore, può essere guidata già a 14 anni. È una minicar a due posti spaziosa e confortevole, con allestimenti curati, una lunghezza di 2,7 metri e bagagliaio da 422 litri. L’- garantita da una batteria al litio da 5,1kW/h - è di 75 chilometri, con tempo di ricarica per la batteria di 2 ore e mezzo. La potenza è di 6 kW/8,15 CV a 5500 giri/min. Due le varianti di colore: bianco o grigio titanio.All’interno - tra gli optional più interessanti - uncon Tablet touch 6,2” conconsente di rimanere sempre connessi, in sicurezza. Con e-Minauto Access, prosegue Tom Faget, “completiamo la gamma che ad oggi conta 6 modelli a catalogo in versione elettrica e termica, un modello esclusivamente elettrico, 2 modelli termici. La nostra scelta strategica è di lasciare ai clienti la libertà di acquistare la motorizzazione che preferiscono, senza imporre un modello specifico. Infatti, i veicoli che rapprentano più del 90% delle vendite in Italia sono disponibili sia in versione elettrica che termica. Nel 2023 City Sport, nella versione elettrica e termica, è stato il modello più acquistato dagli italiani; tra i colori proposti vince il bianco”.Parlando di, con 365.000 veicoli venduti tra il 1983 e il 2023, Aixam-Mega è storicamente il primo produttore europeo di minicar. Molto significativa l’accelerazione delle vendite di Aixam-Mega in Europa: +124% dal 2013 al 2023 raggiungendo la quota di mercato del 34%. Nel 2023 Aixam-Mega ha anche conosciuto ilassoluto di 19.300 veicoli prodotti, potenzialità che in futuro potrebbe raggiungere i 25/30.000 veicoli. Ilè dovuto anche all’andamento del brand in Italia. Qui la società ha conosciuto una crescita del 263% nell’arco dell’ultimo decennio, confermando il nostro paese il più importante mercato del continente dopo quello francese. Nel 2023 le vendite in Italia sono aumentate del 13% rispetto al 2022 superando le 4.000 unità, delle quali il 22% elettriche. Solo cinque anni fa queste ultime rappresentavano solamente il 2%.Come sottolinea Tom Faget, “questi dati dimostrano che si tratta di un mercato estremamente dinamico. In questo contesto il nostro obiettivo per il 2024 è la consegna in Italia di oltre 4.000 veicoli di cui il 30%. Ormai - conclude Faget- il mercato cresce per un cambiamento della mobilità urbana ed extraurbana: spostamenti più brevi, limitazioni alla circolazione, accesso alla mobilità per i teenager, arrivo dell’elettrico. Cresce anche per la ricerca di più sicurezza rispetto agli scooter, soprattutto da parte dei genitori nei confronti dei figli. Inoltre in città e nei centri storici, la minicar è anche una possibile alternativa efficace e sicura adatta a tutte le latitudini”.