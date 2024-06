EasyJet lancia 60 nuove rotte, un record per la compagnia: 10 nuove destinazioni in Italia

(Teleborsa) -, la compagnia aerea leader in Europa, ha annunciato il, segnando il maggior numero di rotte mai messe in vendita in una sola volta. Tra, con novità interessanti per gliQueste nuove rotte saranno, permettendo ai viaggiatori di pianificare in anticipo i ponti autunnali, le vacanze invernali e le settimane bianche, assicurandosi le tariffe più basse disponibili.Per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa, il primo hub di easyJet in Europa continentale, ci sono tre nuove affascinanti destinazioni: Oslo e Tromso in Norvegia, e Pristina in Kosovo. Le rotte per Oslo e Tromso segneranno l'ingresso della Norvegia nel network di easyJet e saranno operative rispettivamente con quattro (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) e due (mercoledì e sabato) frequenze settimanali. Il volo per Pristina partirà il 7 dicembre e sarà disponibile il martedì e il sabato.Anche per i passeggeri in partenza dall'Aeroporto Internazionale di Napoli ci sono grandi novità. Sei nuove destinazioni europee saranno accessibili: Praga (dal 28 ottobre, ogni lunedì, venerdì e sabato), Alicante (dal 29 ottobre, ogni martedì e sabato), Salisburgo (dal 7 dicembre, ogni sabato), Lussemburgo, Strasburgo e Tirana (dal 9 e 12 dicembre, tutte con due frequenze settimanali).In occasione del torneo Sei Nazioni, easyJet offrirà voli da Roma Fiumicino a Bordeaux a partire dal 21 febbraio.Tutti i nuovi collegamenti sono già in vendita sul sito easyJet.com, sull'app mobile e tramite i canali GDS.