Eventi e scadenze del 23 maggio 2024

(Teleborsa) -- Ottava edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Roma - Gruppo ufficiale di engagement giovanile del G7 organizzato dalla Young Ambassadors Society (YAS) Parteciperanno oltre 300 giovani provenienti da 10 Paesi diversi che si confronteranno con istituzioni, Organizzazioni internazionali e aziende sui temi in agenda al G7. Presenti, tra gli altri, i Ministri Tajani, Calderone e Abodi, il DG della FAO, Dongyu e il CEO di EY in Italia e COO di EY Europe West, Antonelli- Phi Hotel Canalgrande, Modena - Evento internazionale di AGRIFORS co-hosted con Xenia e Università di Bologna, delle principali compagnie del mondo di trasporto aereo che si terrà per la prima volta in Italia per un confrontano sulle dinamiche e sulle strategie delle proprie organizzazioni e del settore- Palazzo dei Congressi, Roma - Tema guida del Forum “Per una PA a colori. Persone e Organizzazioni nella rivoluzione dell'IA”. Ci saranno tavole rotonde istituzionali, keynote speech, approfondimenti tematici, interviste a grandi personalità italiane e straniere, con numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale e grande presenza del Governo- I ministri dell'UE responsabili dello spazio, insieme ai ministri dei paesi terzi che fanno parte dell'ESA (Canada, Svizzera, Norvegia e Regno Unito) e il direttore generale dell'ESA terranno una riunione in cui discuteranno del tema "Rafforzare la competitività dell'Europa grazie allo spazio"- Evento di Italian Insurtech Association che esplorerà le tendenze, le sfide e le innovazioni nella gestione dei sinistri, riunendo esperti del settore per discutere l'impatto delle tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale, l’Hyper Automation, l’IoT e la Blockchain, i Big Data e l’Analytics- Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 19ª edizione è "QUO VADIS? I dilemmi del nostro tempo". Oltre 330 eventi, 5 Premi Nobel, 22 Ministri, oltre 80 relatori del mondo accademico, 40 economisti, 40 relatori internazionali, oltre 60 tra manager e imprenditori. Tra i relatori, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni- i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza italiana, a Stresa per la ministeriale finanze. I lavori saranno presieduti dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta- Bruxelles - I ministri responsabili del Mercato interno e dell'industria discuteranno sul futuro della politica industriale dell'UE, sul futuro del mercato interno e sui contratti di appalto pubblico nell'UE08:30 -- Bruxelles - I ministri terranno un dibattito orientativo sulla futura legge sullo Spazio, che la Commissione dovrebbe adottare a breve, concentrandosi su sicurezza, resilienza e sostenibilità. Inoltre, il DG dell'Agenzia spaziale europea farà una presentazione sul tema "Accelerare l'uso dello spazio in Europa09:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Seconda edizione del Bain Banking Event 2024 di Bain & Company Italia. Interverranno, tra gli altri, Mauro Pastore (DG Iccrea Banca), Saverio Perissinotto (presidente Eurizon), Paola Pietrafesa (CEO Allianz Bank Financial Advisors)11:00 -- Asti - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia commemorativa del 30° anniversario della scomparsa dell'On. Giovanni Goria11:00 -- La presentazione del Rapporto Italgrob - Censis 2024 "Il fuori casa rende l'Italia migliore" si svolge a Roma, presso il Senato, Sala Capitolare11:00 -- Palazzo San Macuto - Presentazione della relazione al Parlamento sull’attività del CIPESS per l'anno 2023. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana11:15 -- Mastercard, Spaces Turati, Milano - Press briefing Mastercard Economics Institute Travel 2024: Trends & Insights di Mastercard, per presentare le nuove tendenze e le analisi dei consumi degli italiani in ambito travel- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Enel al 31 dicembre 2023, nonché sulla destinazione degli utili - Unica convocazione- Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference, organizzata da TP ICAP Midcap- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti