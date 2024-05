Eventi e scadenze del 24 maggio 2024

Lunedì 20/05/2024

Giovedì 23/05/2024

Venerdì 24/05/2024

Bastogi

Bialetti

Borgosesia

Digitouch

Doxee

Greenthesis

Iig

Indel B

Landi Renzo

Leonardo

Mevim

Poligrafici Printing

Valica

(Teleborsa) -- Roma - Gruppo ufficiale di engagement giovanile del G7 organizzato dalla Young Ambassadors Society (YAS) Parteciperanno oltre 300 giovani provenienti da 10 Paesi diversi che si confronteranno con istituzioni, Organizzazioni internazionali e aziende sui temi in agenda al G7. Presenti, tra gli altri, i Ministri Tajani, Calderone e Abodi, il DG della FAO, Dongyu e il CEO di EY in Italia e COO di EY Europe West, Antonelli- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza italiana, a Stresa per la ministeriale finanze. I lavori saranno presieduti dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta- Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 19ª edizione è "QUO VADIS? I dilemmi del nostro tempo". Oltre 330 eventi, 5 Premi Nobel, 22 Ministri, oltre 80 relatori del mondo accademico, 40 economisti, 40 relatori internazionali, oltre 60 tra manager e imprenditori. Tra i relatori, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni10:30 -- Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto - Convegno “Oblio oncologico, i passi in Europa e in Italia”. Partecipa la segretaria di Presidenza della Camera Annarita Patriarca11:00 -- Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Presentazione della 36ª edizione del Rapporto Italia, il tradizionale appuntamento annuale dell’Eurispes, con il Presidente, Gian Maria Fara11:00 -- Ambiente urbano - Anno 202211:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell’industria del risparmio gestito relativi al 1° trimestre 202412:00 -- Qurinale - Il Presidente Mattarella incontra una delegazione della Federazione Italiana Sport Invernali- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio ed esame di quello consolidato al 31/12/2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2023- CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31/12/2023 e dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31/03/2024.- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio