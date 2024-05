Poligrafici Printing, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,03 euro

Poligrafici Printing

(Teleborsa) - L'di, holding del settore printing del gruppo Monrif e società quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato ladell'esercizio al 31 dicembre 2023, pari a 1.699.516 euro, come segue: Riserva legale per 84.976 euro; Dividendo per 0,03 euro per ciascuna delle 30.490.881 azioni per 914.726 euro; Residuano utili a nuovo per 699.814 euro.Ilda euro 0,0075 cadauna secondo le seguenti modalità: 27 maggio 2024 data di stacco, pagamento 29 maggio 2024 con record date 28 maggio 2024; 8 luglio 2024 data di stacco, pagamento 10 luglio 2024 con record date 9 luglio 2024; 9 settembre 2024, pagamento 11 settembre 2024 con record date 10 settembre 2024; 11 novembre 2024, pagamento 13 novembre 2024 con record date 12 novembre 2024. Ilè pari complessivamente all'8,4% al lordo delle ritenute di legge.L'Assemblea ha deliberato la, prevedendo che rimanga in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame e all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.