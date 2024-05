JP Morgan alza stime crescita Cina

(Teleborsa) - Il PIL della Cina crescerà più del previsto. Ne sono convinti gli esperti diche hanno rivisto al rialzo la crescita econoica del Dragone.Secondo gli analisti il Prodotto Interno Lordo si espanderà al 5,2%, nel 2024, dal 4,9% stimato in precedenza.Zhu Haibin, chief economist per la Cina, ha citato tre fattori dietro al positivo risultato ottenuto nel primo trimestre da Pechino, durante il JP Morgan Global China Summit a Shanghai: l'aumento anno su anno del valore aggiunto industriale, che ha superato la crescita complessiva del Paese, la diversificazione dei prodotti e delle destinazioni di esportazione e l'ascesa di nuove tecnologie e industrie come motori dell'espansione dell'economia.Si tratta di una revisione più ottimistica rispetto a quella dal 4,2% al 4,8% annunciata da, lo scorso mese.