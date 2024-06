doValue, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

doValue

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+4%) ilsu, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, confermando la" dopo l' acquisizione di Gardant Gli analisti hanno, confermando le stime 2024 stand-alone. Stimano un Adj. EBITDA 2025/26 a 226/229 milioni di euro (vs. 175/168mn prec., guidance 2026 240-255mn) e un utile netto a 54/65 milioni di euro (vs. 36/43mn prec.). Le principali differenze vs. guidance sono dovute all'rispetto ai target del CMD. A livello di leva, stimano un Adj. ND/EBITDA 2025/26 pari a 2.0/1.8x (o 1.6x escludendo DPS 2025 di 0,25 euro per azione, guidance 2026 circa 1.5x)."L'operazione migliora l'outlook del business in Italia e la struttura finanziaria - si legge nella ricerca - Tuttavia,sulla generazione di NPE da parte del settore bancario, limitando a nostro avviso la visibilità sulle stime".