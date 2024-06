Casta Diva, ValueTrack alza fair value su forte slancio commerciale

Casta Diva Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato aper azione (da 2,15 euro) ilsul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, affermando che l'attuale valutazione di mercato è "decisamente troppo bassa", soprattutto se si considera il forte slancio commerciale del gruppo.Gli analisti affermano che isonodel piano aziendale, e delineano un altro anno di forte crescita a doppia cifra, sia a livello di fatturato che a tutti i livelli di profitto, pur mantenendo una sana leva finanziaria, nonostante i significativi deflussi di cassa per fusioni e acquisizioni.Grazie alla crescita organica e all'M&A, CDG è già ormai leader del mercato italiano sia nella Live Communication che nella Content Production, con l'da 200-300 milioni di euro in grado di competere a livello europeo. CDG ha inoltre recentemente comunicato che il VoP del primo trimestre del 2024 è stato pari a 22,6 milioni (+7% a/a). Aggiungendo undi 34,2 milioni di euro da elaborare entro l'anno, CDG si è già assicurata il 47% del target VoP FY24 del suo ultimo piano (120,7 milioni di euro).ValueTrack conferma le, che sono un po' più prudenti rispetto ai target di CDG, aggiungendo al contempo, quando prevede: Valore della Produzione a 136,7 milioni di euro; EBITDA a 14,4 milioni di euro, in crescita più rapida del VoP; Margine EBIT in aumento di circa 280bps dal 2023; liquidità netta a 7 milioni di euro, contando dividendi cumulativi di 3,7 milioni di euro.