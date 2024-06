Lottomatica, Morgan Stanley ha quota potenziale dell'8,204%

Morgan Stanley

Lottomatica

(Teleborsa) -ha unain, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi. È quanto emerge dalle comunicazioni dellarelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 3 giugno 2024.In particolare, la quota comprende un 5,016% ine un 3,188% disenza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.La partecipazione è detenuta tramite le societàMorgan Stanley & Co. International PLC (8.199%), Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.