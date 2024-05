Turismo, Italia al 4° posto tra destinazioni globali di tendenza

(Teleborsa) - Quando si parla dicon destinazioni sempreverdi, soggiorni più lunghi, esperienze uniche e crescita della spesa turistica: è stato presentato oggiil report delche offre interessanti insight sulla situazione italiana e globale del settore viaggi e sulle abitudini di spesa dei viaggiatori, prendendo in esame oltre 74 mercati, tra cui appunto l’Italia, nei mesi da gennaio a marzo 2024. La solidità del settore travel riflette il forte desiderio diche, nonostante le fluttuazioni dei tassi di cambio e i diversi livelli di accessibilità economica, si traduce in una sostenuta spesa destinata ai viaggi e in un aumento del traffico di passeggeri. Unica differenza: un maggiore pensiero strategico da parte dei traveller su come, quando e dove recarsi in vacanza.registrando livelli record dovuti ai flussi provenienti principalmente dagli Stati Uniti (15,9 milioni solo nel primo trimestre 2024 a livello globale) e nuove destinazioni di tendenza, con il Giappone che ha accolto oltre 3 milioni di visitatori a marzo 2024. A ciò si unisce il trend delle vacanze di piacere più lunghe, con in media un giorno in più di permanenza a livello globale e due a livello europeo, soprattutto nelle destinazioni più accessibili e dalle temperature più miti, e il trend dell’economia dell’esperienza, con una spesa che rappresenta il 12% del totale degli acquisti: il dato più alto registrato negli ultimi cinque anni, dove i grandi eventi internazionali diventano volano dei flussi turistici. Infine, il fenomeno della ‘shoulder season’, che segna la crescente importanza dei mesi adiacenti all’alta stagione, estendendo la desiderabilità delle destinazioni di interesse tutto l’anno.ma in linea con l’andamento globale e sempre basandosi sull’attività di vendita aggregata e anonima nel network Mastercard, su dati proprietari – tra cui Mastercard SpendingPulse™ – e da dati forniti da terze parti, il report delinea i principali trend del 2024. Eccone alcuni nel dettaglio:Come detto,negli ultimi 12 mesi fino a marzo 2024, aprendo la strada alla valorizzazione di sempre nuove mete, oltre quelle storiche, e raccogliendo le preferenze dei turisti americani.e l'offerta turistica di eccellenza, caratterizzata da unicità artistiche e naturalistiche, clima favorevole e grandi eventi, rappresentano un asset strategico per il nostro Paese. Il turismo è dunque un settore chiave da valorizzare e salvaguardare grazie al costante lavoro sinergico e di collaborazione tra pubblico e privato, nel quale come Mastercard vogliamo essere player di riferimento supportando realtà travel, municipalità e turisti attraverso la nostra expertise in innovazione, data analysis e offerta di servizi ed esperienze”, ha dichiarato, Country Manager Italia di Mastercard.sostenuto da un crescente afflusso di turisti statunitensi attratti da destinazioni chiave come l’Italia. I nostri insights rivelano un significativo allontanamento dall’alta stagione caratterizzata dal sovraffollamento e dalle elevate temperature, man mano che i turisti optano per il clima più piacevole tipico della shoulder season dei mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre. Un aspetto legato anche alle nuove tendenze demografiche, tra cui in primis l’invecchiamento della popolazione e un incremento delle coppie senza figli, che hanno maggiore libertà al momento di scegliere quando andare in vacanza. Inoltre, l’economia dell’esperienza è la leva trainante del settore, con una chiara inclinazione da parte dei turisti a dare priorità ad esperienze indimenticabili da vivere in destinazioni tanto accessibili quanto vere ed autentiche”, ha affermato, Chief Economist Europe del Mastercard Economics Institute.Tra le destinazioni di viaggio più popolari per i turisti internazionali nei prossimi tre mesirimangono ancorate ai primi posti, entrando nelle Top 10 delle mete turistiche per il maggior numero di nazionalità in ingresso (canadesi e americani tra i primi). Entrambe le città sono particolarmente apprezzate per la loro nightlife, posizionandosi al 7° posto (Roma) e al 18° posto (Milano) tra le preferenze dei viaggiatori. Non mancano però ancheconfermando la diversificazione della nostra offerta turistica.: l’Italia si conferma meta turistica di eccezione, ampliando l’attrattività della penisola oltre le classiche destinazioni di punta: alle città d’arte e alle spiagge incontaminate della Sardegna, si affiancano nell’agenda delle destinazioni dove i turisti spendono di più, anche mete più inconsuete. Tra le 20 destinazioni con una maggior crescita dello scontrino medio turistico in Europa (considerando lo speso medio delle transazioni pro-capite e analizzando i dati della scorsa estate), più della metà si trovano in Italia.Lente poi sul fenomeno della ‘shoulder season’: i turisti che si recano in visita in Italiamaggio-giugno e settembre-ottobre), grazie anche ad un clima favorevole. Ciò si traduce in una crescita continua dei viaggi con una ridistribuzione dei turisti nell’arco di quasi tutto l’anno a favore di un turismo anche più sostenibile.Nella Top 10 delle destinazioni globali degli italiani che viaggiano all'estero emergono le località di mare in linea con la stagione primavera/estate (giugno-agosto 2024), con una particolare preferenza per la Grecia che segna ben 5 destinazioni in classifica. A primeggiare è peròIl Giappone è l'unica destinazione intercontinentale in questa classifica, favorita da un tasso di cambio favorevole che ha reso il