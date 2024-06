Agatos, assemblea approva bilancio 2023 e nomina nuovo CdA

Agatos

(Teleborsa) - L'di, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, ilnella medesima redazione di cui al progetto di bilancio approvato dal CdA il 21 maggio 2024, che evidenzia un risultato negativo (perdita di esercizio) di -1.987.469 euro.Essendo cambiata la compagine azionaria, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni e con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, l'Assemblea ha nominato ilnel numero di tre persone che resterà` in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, composto nelle persone di Lin Xiaokai (in qualità di Presidente), Umberto Caprara, Luna Zheng.