Doxee, ok da soci a delega al CdA per aumento di capitale fino a 6 milioni di euro

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha approvato il2023 e deliberato la copertura delladi 5.901.378 euro mediante l'utilizzo della riserva straordinaria disponibile per pari importo.I soci, in sede straordinaria, hanno deliberato di conferire delega al CdA, da esercitarsi entro il 24 novembre 2024, ad aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione, fino a un massimo di, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, stabilendo di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi.Con questa operazione di aumento di capitale, la società intende reperire, in modo rapido e flessibile, le risorse necessarie per ildella società, nonché per lo sviluppo delle strategie di crescita previste e per sostenere l'espansione nei mercati di riferimento, si legge in una nota.IlP&S S.p.A. ha già comunicato al CdA laa sottoscrivere il suddetto aumento di capitale esercitando il proprio diritto di opzione, con copertura anche dell'eventuale inoptato fino a concorrenza dell'intero importo deliberato.