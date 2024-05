Eurispes: oltre metà della famiglie non arriva a fine mese

(Teleborsa) - "Iai quali facciamo riferimento da alcuni anni nelle nostre analisi, stanno determinando una situazione nella qualesono diventate, in grado di condizionare ogni nostra possibilità di ulteriore sviluppo", ha affermato il, alla presentazione del Rapporto Italia 2024.in riferimento alle. - ha affermato - Serve coraggio. Non ci stancheremo mai di ripetere che la prima risposta possibile sta nel coraggio di avere coraggio"."Le crisi obbligano alla scelta e alla decisione e in tempi normali possono avere anche un effetto benefico, ma quella di oggi non ammette alternative. Non si tratta più di optare per una soluzione emergenziale o un’altra, per tattiche diverse; il percorso possibile è uno e uno solo: trasformazione, più precisamente trasformazione sistemica, indicativa della capacità di un sistema di rigenerarsi, bloccando ed evitando per tempo ogni possibile processo involutivo di regresso", ha sottolineato Fara, ricordando la rigenerazione sistemica avvenuta nel Dopoguerra ed il periodo del "miracolo economico"."Il bivio che ci presentano i processi di trasformazione riguarda anchesul nostro Paese, la riorganizzazione del sper affrontare al meglio, con una efficace e lungimirante azione di co-progettazione e co-programmazione tra Stato-Imprese-Comunità, gli effetti di medio e lungo periodo dei, dei flussi migratori, dell’inclusione sociale, delle modifiche strutturali che si stanno registrando con sempre maggiore intensità nel mondo del lavoro e dell’istruzione"."Tra le innumerevoli possibilità di scelta che affollano il nostro orizzonte, vogliamo mettere l’accento su", afferma il Presidente dell'Eurispes, citando la, lae la( anche ai media e alle nuove tecnologie).Il rapporto Eurispes di quest'anno mette in luce, innanzitutto, unrispetto alle precedenti edizioni, anche seche si trova a dover affrontare situazioni difficili, comesenza grandi difficoltà (57,4%). Anche le(33,1%),(45,5%) e le(32,1%) sono un problema per molte famiglie e si cercano degli escamotage per far quadrare i conti, come chiedere aiuto alla famiglia d’origine (32,1%) o acquistare a rate (42,7%).Probabilmente spinta da un rinnovatoin un contesto incerto come quello attuale, torna a crescere ladei cittadini, ma viene espressa solo, le Forze dell’ordine e di Polizia, le Forze Armate e l’Intelligence. Accanto a questi: la Chiesa, la Scuola, la Sanità, la Protezione civile e le Associazioni di volontariato.particolarmente gli italiani sono: la(13,8%), iinternazionali (12,8%), la possibilità che si ammalino le persone care (12,5%), l’aumento di luce, gas e affini (12,3% contro il 16,3% del 2023), il possibile coinvolgimento dell’Italia nei conflitti internazionali (10,2%).dei rispondentiche questo(erano il 77,2% nel 2023); di rilanciare i consumi, o di gestire la crisi immigrazione (68,3%; -2,6%). In linea con quanto emerso dalla precedente rilevazione, il 68,6% crede poco o per niente che l’Esecutivo saprà(70,7%; -2,4%), né sostenere la natalità nelle famiglie italiane (63,4%). Una quota maggioritaria esprime sfiducia anche nella possibilità che questo Governo possa(69%).Quanto aidi politica economica, Il 60,4% dei rispondenti è contrario alla costruzione del. In maggioranza, gli italiani si dicono contrari anche alla reintroduzione del(61,2%) e al prolungamento del(58,5%). Il 64,6% si dichiara favorevole all’introduzione dell’educazione finanziaria a scuola.Parlando di tecnologia, ha unae una quota simile afferma di non saperne nulla (31,9%). Fra i più informati, prevalgono quanti affermano di saperne abbastanza (25%), mentre solo uno su dieci dichiara di essere molto informato sull’argomento (9,2%). Il giudizio sull’AI è generalmente positivo (65,8%).: favoriscono la diffusione di fake news (78,3%); alimentano il cyberbullismo (73,3%), diffondono modelli di comportamento sbagliati (72,3%); il 66,1% è convinto che danneggino la vita sociale.Circa un intervistato su cinque è stato vittima di aggressività o ingiurie sui Social/in Rete (21,3%) e di truffe informatiche (20,7%); il 18% ha visto violata la propria privacy; poco meno sono le vittime di inganno da falsa identità (17,7%); il 14,9% ha subìto il furto di identità; il 14% cyber stalking e l’8,1% è stato vittima di revenge por