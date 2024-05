Indel B, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,80 euro

Indel B

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato la distribuzione di unper massimi 4.500.000 euro, pari a un dividendo lordo per azione di 0,80 euro per ciascuna delle azioni della società in circolazione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, con data di stacco cedola il 3 giugno 2024, come data di legittimazione (record date) il 4 giugno 2024 e come data di pagamento il 5 giugno 2024.I soci hanno anche approvato la Relazione sulla politica in materia die autorizzato l'acquisto e la disposizione di