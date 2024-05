Pensioni, INPS: requisiti per l’accesso nel 2024 a prepensionamento nel settore editoria

(Teleborsa) - La legge di bilancio 2024 ha autorizzato, per il periodo 2024-2027, ulteriori risorse per l’accesso aldeidi imprese stampatrici dii e diche abbiano presentato, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi e per i quali siano stati autorizzati trattamenti straordinari di integrazione salariale.Con la23 maggio 2024 n. 68, l’Istituto fornisce istruzioni e chiarimenti sul perfezionamento dei requisiti che consentano il prepensionamento anche nel 2024.Considerando che il requisito contributivo ridotto di, previsto per il 2020-2023, debba essere maturato entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico potrà essere conseguito con decorrenza non successiva a dicembre 2024.Di conseguenza, il trattamento straordinario difinalizzato al prepensionamento dovrà essere fruito entro il 30 novembre 2024, data ultima per la presentazione della domanda di pensione.