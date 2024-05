S&P: tasso di default delle società europee speculative si stabilizzerà al 3,75% entro marzo 2025

(Teleborsa) - Ci si attende undi grado speculativosolo lievemente inferiore al tasso di default del 4,1% sui 12 mesi conclusisi ad aprile 2024. È quanto emerge dal rapporto "Il tasso di default europeo di livello speculativo dovrebbe stabilizzarsi al 3,75% entro marzo 2025".Ma le nostre previsioni di basenell’area dell’euro e nel Regno Unito nel 2024-2025, con un rallentamento dell’inflazione dei prezzi al consumo nell’area dell’euro nel breve termine."Ciò dovrebbe aiutare gli emittenti con rating più basso perché il 28% degli emittenti con rating pari o inferiore alla categoria 'CCC' opera in settori rivolti al consumo, come prodotti di consumo, media e intrattenimento", affermaDal report, emerge unoin un’economia europea più resiliente del previsto e unoin parte a causa di una crescita economica più lenta del previsto in Europa, che metterebbe ulteriormente a dura prova i flussi di cassa aziendali.