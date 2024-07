ESPE, commesse da 4,3 milioni di euro per due impianti fotovoltaici

ESPE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, hacon un cliente attivo nei settori energetico e agricolo per la realizzazione dia struttura fissa nella provincia di Rovigo. I progetti prevedono l'esecuzione di un primo impianto della potenza installata di 5,1 MWp e di un secondo impianto da 1 MWp, per un importo complessivo pari a. Si prevede l'ultimazione dell'installazione di entrambe le opere entro il primo semestre del 2025."Queste due nuove commesse rappresentano un motivo di grande gratificazione per la nostra società, poiché costituiscono, dopo 14 anni, un significativo riconoscimento delle nostre competenze e della fiducia accordataci da un cliente con il quale abbiamo già collaborato in passato - ha commentato l'- La decisione di affidarsi nuovamente a noi, conferma la qualità e l'affidabilità dei nostri servizi".A seguito della firma dei due contratti ilalla data odierna ammonta a circa 102,8 milioni di euro, per circa il 98% costituito da fotovoltaico, e si esplica entro il primo semestre 2025.