Revolv Space raccoglie 2,6 milioni di euro. Nuova sede a Torino

(Teleborsa) -, startup di tecnologie spaziali con sedi in Italia e nei Paesi Bassi, ha ottenuto unper migliorare le capacità dei piccoli satelliti attraverso meccanismi avanzati e sistemi di generazione di energia ad alte prestazioni.Il round di finanziamento è stato guidato daattraverso il fondo Primo Space con il supporto di Takeoff, l'Acceleratore Aerospace e Advanced Hardware della Rete Nazionale CDP Venture Capital.Il capitale raccolto, si legge in una nota, permetterà di, il primo attuatore per pannelli solari autonomo e fail-safe, progettato per migliorare significativamente le prestazioni dei piccoli satelliti. Inoltre, l'investimento faciliterà l'espansione delle capacità produttive dell'azienda, rispondendo alla crescente domanda di componenti satellitari avanzati.La startup è supportata dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il suo Business Incubation Centre di Noordwijk, Paesi Bassi, dove l'azienda è nata. Revolv Space ha mosso i primi passi vicino a ESTEC, il centro tecnologico dell'ESA. Il nuovo round di finanziamento ha permesso l'apertura di una, città in cui sono presenti colossi del settore come Thales Alenia Space e Leonardo, oltre ad aziende in forte crescita come Argotec e Tyvak International."Il sostegno di investitori rinomati come Primo Space Fund e Takeoff conferma la nostra visione e i nostri piani di espansione - ha commentato il- La loro esperienza e rete nel settore spaziale sono fondamentali per guidare la crescita di Revolv. Crescita vuol dire anche assunzioni. A partire da gennaio, infatti, abbiamo già assunto cinque persone di tre diverse nazionalità, e prevediamo di assumerne altre quattro, sul territorio torinese, confermando l’impegno di Revolv per lo sviluppo dell’ecosistema spaziale italiano ed europeo".