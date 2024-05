BCE, Lane: ritmo dei tagli tassi dipende da sorprese su inflazione di fondo e domanda

(Teleborsa) - Se un primo taglio da 25 punti base ai tassi alla riunione della Banca centrale europea (BCE) di giugno sembra ormai scontato, "ilsarà più lento se si verificano sorprese al rialzo sull'inflazione di fondo (soprattutto in relazione alle dinamiche di fondo dell'inflazione interna e dell'inflazione dei servizi) e sul livello della domanda (in considerazione delle implicazioni delle condizioni della domanda per le prospettive di inflazione a medio termine) e sarà più rapido in caso di sorprese al ribasso sull'inflazione di fondo e sul livello della domanda". Lo ha affermato il capo economista della BCE,, ad un evento presso l'Institute of International and European Affairs di Dublino."Il futuro andamento dei tassi dipenderà anche dall'- ha spiegato - In primo luogo, considerati i ritardi nella trasmissione, gli effetti restrittivi derivanti dai nostri passati rialzi dei tassi di interesse sono ancora in atto. Anche se l'impatto del ciclo di inasprimento sull'attività economica potrebbe aver raggiunto il suo livello massimo all'inizio di quest'anno, l'analisi basata su modelli suggerisce che la maggior parte dell'impatto sull'inflazione è relativamente ritardato, con una sostanziale trasmissione prevista ancora in atto per il periodo a venire"."In secondo luogo, con l'inflazione attesa su vari orizzonti ora inferiore rispetto alla data del nostro ultimo rialzo dei tassi, un dato tasso di interesse nominale ora si associa a un tasso di interesse reale più elevato - ha aggiunto Lane - È ovvio che la calibrazione del grado appropriato di restrittività dovrebbe tener conto dell'"."In terzo luogo, la restrizione complessiva delle condizioni finanziarie aggregate dipende anche dall'evoluzione dei premi a termine e dei premi per il rischio - ha sottolineato - Questi saranno influenzati, tra gli altri fattori, dagli".Secondo Lane, "il futuro percorso dei tassi sarà guidato anche dalla nostra. Da un lato, un allentamento troppo rapido non sarebbe coerente con il ritorno sostenibile dell'inflazione verso l'obiettivo se l'inflazione si rivelasse più persistente del previsto. Nella direzione opposta, mantenere i tassi eccessivamente restrittivi per troppo tempo potrebbe spingere l'inflazione al di sotto del target nel medio termine. Ciò richiederebbe un'azione correttiva attraverso una successiva accelerazione dei tagli dei tassi che potrebbe addirittura richiedere la necessità di scendere a livelli inferiori alla neutralità per correggere qualsiasi deriva persistente verso un trend di inflazione inferiore al target"."Nel decidere il percorso appropriato del tasso ufficiale, continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati e incontro per incontro per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione, e- ha concluso - Questo approccio ci è stato utile nel ciclo di restringimento e molte delle stesse considerazioni si applicheranno durante la fase di svolgimento".