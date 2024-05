Popolare Sant'Angelo rinnova CdA, prosegue aggregazione con BAPR

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria dei Soci di(BPSA) ha approvato ile provveduto al, nominando quattro nuovi membri (Gioacchino Amato, Giuliana Burgio, Giovanni De Caro, Santo Russo). Le deleghe e le cariche di Presidente e Vicepresidente saranno assegnate in un Consiglio che sarà convocato a breve.Il nuovo management, si legge in una nota. Poche ore prima dell'Assemblea, Banca Sant'Angelo aveva sottoscritto con la stessa Banca di Ragusa l'Accordo Quadro che stabilisce tempistiche, condizioni e modalità di un'operazione finalizzata alla creazione di un nuovo soggetto bancario ragionale, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2024.Inoltre, durante l'Assemblea i soci hanno espresso "in modo unanime" lacon Banca di Ragusa.