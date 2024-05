Rally di Newlat Food in Borsa dopo l'offerta sull'inglese Princes

Newlat Food

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,94% sui valori precedenti.La società ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Princes Limited , storico Gruppo alimentare britannico fondato a Liverpool nel 1880, attualmente di proprietà di Mitsubishi Corporation, per un corrispettivo, su base debt free e cash free, di 700 milioni di sterline, di cui 650 milioni da versare in contanti e 50 milioni da versare in azioni Newlat Food.Con l'acquisizione prevista di Princes, i dati consolidati pro-forma (combinati) di Newlat Food mostreranno un fatturato di Euro 2,8 miliardi, un EBITDA Adjusted di Euro 188 milioni e un utile netto adjusted di Euro 31,44 milioni. Il debito netto pro-forma raggiunge i 616 milioni di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA di 3,28x, mentre il rapporto debito netto/EBITDA si anticipa sarà inferiore a 2,5x alla fine dell'anno fiscale corrente.