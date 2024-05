Rocket Sharing Company, anche nel 2023 in perdita per 1,2 milioni di euro

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha chiuso il 2023 condelle vendite pari a 3,5 milioni di euro (3,1 milioni nel 2022),pari a -0,7 milioni (-0,9 milioni nel 2022),pari a -1,2 milioni (-1,2 milioni nel 2022). L'è pari a 0,9 milioni (cash positive per 0,7 milioni al 31 dicembre 2022)."Siamo- ha commentato l'- Siamo riusciti, come da programma, a marzo 2023 a lanciare la nostra piattaforma e il Rocket sharing Club raccogliendo fin da subito grande interesse e risultati superiori alle attese e in poco tempo siamo stati in grado di generare circa 600 mila euro di ricavi, ponendo le basi per un progetto che dimostra di avere grande interesse nel mondo imprenditoriale e di essere altamente scalabile. La nostra controllata Stantup ha sviluppato ricavi superiori alle attese ed è proiettata nel 2024-2026, anche grazie alla commessa con Fastweb, a risultati molto importanti"."Abbiamo deciso di cedere le attività di vendita di energia, che non generava reddittività e come d'altronde previsto nei piani di sviluppo fin dall'IPO, riuscendo, nonostante ciò, ad assorbire la perdita di 1,7 milioni di ricavi - ha aggiunto - Siamo pronti dopo 2 anni di investimenti, in linea con la natura di start up, a. Il nostro business model si baserà su un valore ricorrente dei ricavi sia sulla capogruppo che sulla controllata e siamo confidenti di porteci focalizzare adesso allo sviluppo della community B2B e di poter dare nei prossimi anni grandi soddisfazioni ai nostri azionisti".