A+B Industrial emette minibond da 3 milioni di euro con Sella e Banco Desio

(Teleborsa) - A+B Industrial Tools Company
, società che opera nel mercato degli strumenti e degli utensili per le lavorazioni meccaniche con sede a Pioltello (Milano), ha emesso un prestito obbligazionario dell'importo complessivo di 3 milioni di euro
per sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento del proprio business.
Sella, attraverso la propria divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria Sella Investment Banking, ha assistito A+B Industrial Tools Company come arranger dell'operazione e advisor finanziario esclusivo dell'emittente. Banco di Desio e della Brianza
e Banca Sella hanno agito in qualità di investitori
sottoscrivendo, rispettivamente, 2,4 milioni di euro e 0,6 milioni di euro.
L'emissione obbligazionaria, caratterizzata da una struttura "sustainability-linked"
che prevede l'individuazione e il monitoraggio di specifici KPI di sostenibilità, è finalizzata a supportare A+B Industrial Tools Company nel percorso di rafforzamento del proprio posizionamento sul mercato attraverso un piano di acquisizioni di aziende sia in Italia che all'estero. L'obiettivo è consolidare la presenza a livello nazionale e internazionale del gruppo che già oggi opera mediante la partecipazione in 14 aziende specializzate nella produzione e distribuzione di prodotti attorno i tre metri dalla macchina utensile.