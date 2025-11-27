Polieco (partecipata RedFish) acquista l'olandese The Compound Company

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -, società leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio, il cui capitale sociale è per l'85% di titolarità dalla famiglia Tonelli e per il 15% di, ha raggiunto un, società olandese specializzata nella produzione di compound tecnici e polimeri graffati.L'operazione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari, consentirà a Industrie Polieco di integrare nel proprio perimetro una realtà altamente specializzata e performante, con oltre 100 dipendenti e stime al 2025 che prevedono unL'acquisizione rappresenta un passaggio decisivo nella strategia di crescita della società: grazie a The Compound Company, il gruppoe rafforzerà la propria offerta tecnologica nel mercato dei prodotti compounding, avvicinandosi al traguardo dei 300 milioni di euro di ricavi consolidati."L'ingresso di The Compound Company nel gruppo Polieco è per noi profondamente strategico - commentadi Industrie Polieco - The Compound Company ha sviluppato un prodotto straordinario come Yparex, che rappresenta un'eccellenza nel campo dei compound tecnici, e possiede un team altamente qualificato con una struttura operativa nei Paesi Bassi e in Germania che ci permetterà di accelerare la nostra trasformazione in una vera azienda multinazionale. L'esperienza e le competenze del management olandese e tedesco sono fondamentali per affrontare i mercati internazionali con ambizione e solidità".