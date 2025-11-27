Milano 11:40
Economia
Polieco (partecipata RedFish) acquista l'olandese The Compound Company
(Teleborsa) - Industrie Polieco, società leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio, il cui capitale sociale è per l'85% di titolarità dalla famiglia Tonelli e per il 15% di RedFish LongTerm Capital, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di The Compound Company, società olandese specializzata nella produzione di compound tecnici e polimeri graffati.

L'operazione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari, consentirà a Industrie Polieco di integrare nel proprio perimetro una realtà altamente specializzata e performante, con oltre 100 dipendenti e stime al 2025 che prevedono un turnover di circa 60 milioni di euro.

L'acquisizione rappresenta un passaggio decisivo nella strategia di crescita della società: grazie a The Compound Company, il gruppo estenderà la propria presenza internazionale e rafforzerà la propria offerta tecnologica nel mercato dei prodotti compounding, avvicinandosi al traguardo dei 300 milioni di euro di ricavi consolidati.

"L'ingresso di The Compound Company nel gruppo Polieco è per noi profondamente strategico - commenta Luigi Tonelli, presidente di Industrie Polieco - The Compound Company ha sviluppato un prodotto straordinario come Yparex, che rappresenta un'eccellenza nel campo dei compound tecnici, e possiede un team altamente qualificato con una struttura operativa nei Paesi Bassi e in Germania che ci permetterà di accelerare la nostra trasformazione in una vera azienda multinazionale. L'esperienza e le competenze del management olandese e tedesco sono fondamentali per affrontare i mercati internazionali con ambizione e solidità".





(Foto: Scott Graham su Unsplash)
