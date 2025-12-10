Homizy, bilancio 2024-25 in perdita ma ricavi in forte crescita e debito in aumento per gli investimenti

(Teleborsa) - Il CdA di Homizy SIIQ
, società operante nel settore del Build To Rent nella formula del co-living, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 settembre 2025. Il Valore della Produzione
consolidato è pari a 28,1 milioni di euro
(7,2 milioni al 30 settembre 2024), con un EBT negativo per 38 mila euro
(-433,5 mila euro) e un risultato netto negativo per 466,7 mila euro (-636 mila euro).
L’EBT
risente di 291 mila euro di ammortamenti
legati principalmente ai costi di quotazione su Euronext Growth Milan. Il Patrimonio netto
consolidato ammonta a 11,8 milioni
(12,2 milioni un anno prima), mentre l’indebitamento finanziario netto sale a 33,0 milioni da 13,6 milioni, per effetto delle attività di sviluppo dei due complessi immobiliari in pipeline.
Nel novembre 2025 è stata avviata la locazione della Torre 4 di via Tucidide, primo edificio operativo
, con ingresso dei primi inquilini. Per gennaio 2026 è prevista l’entrata in esercizio della Torre 3 di via Tucidide e dell’immobile di via Bistolfi.
La società segnala la perdita dei requisiti per il regime SIIQ dal 1° ottobre 2025 e ha convocato l’assemblea ordinaria e straordinaria per il 13-14 gennaio 2026 per l’approvazione del bilancio e le modifiche statutarie
conseguenti.