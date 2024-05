SYS-DAT Group valuta la quotazione a Piazza Affari

(Teleborsa) -, uno dei principali gruppi italiani specializzato nell'ICT, sta valutando la. Lo ha affermato il vicepresidente Emanuele Angelidis in un'intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera."Siamo un'impresa innovativa e in grande crescita, per conto nostro e attraverso", ha detto Angelidis, che di Sysdat è anche azionista al 20% accanto al presidente Vittorio Neuroni (43,5%) e i figli Matteo (CEO e socio al 26,5%) e Marta (responsabile delle risorse umane e comunicazione e detentrice del 10%)."Intendiamo accelerare questo percorso e non nascondo che fra le opzioni allo studio per farlo c'è anche la quotazione in Borsa", ha sottolineato. Secondo quanto raccolto da L'Economia, lo sbarco sul mercato principale di Piazza Affari, e in particolare sule con un"rotondo", potrebbe non essere "tanto lontano nel tempo".SYS-DAT Group ha chiuso il 2023 con 46,5 milioni di euro di, un margine operativo del 20% e undi quasi 5 milioni di euro."Le banche sono pronte a darci credito, ma forse- ha detto Angelidis - La Borsa potrebbe essere un'opzione alla luce del fatto che due terzi dei nostri ricavi sono ricorrenti e ripetibili, della nostra organizzazione manageriale e dei nostri progetti di crescita".