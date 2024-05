Mare Engineering Group continua a correre anche il secondo giorno in Borsa

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'ingegneria digitale che opera in Italia e all'estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI,anche all'indomani della quotazione su Euronext Growth Milan. Il titolo è sospeso al rialzo, dopo aver segnato un +12,77% a quota 5,65 euro per azione.Il titolo ha chiuso ladi negoziazioni a un prezzo pari a 5,01 euro, registrando unarispetto al prezzo di collocamento fissato in 3,50 euro. La capitalizzazione a fine giornata è stata pari a oltre 60,4 milioni di euro, con un flottante pari al 21,79%