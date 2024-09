Vino (Osservatorio UIV): agosto da dimenticare per i consumi USA (-8,8%)

(Teleborsa) - Calano ancora i consumi di vino negli Stati Uniti., rileva l’, segna "dell’ultimo biennio (-13%) per le vendite complessive di vino" e porta il cumulato da gennaio a un -8% a volume. L’Italia - grazie agli spumanti -, mostra a fatica il bicchiere mezzo pieno ma solo in considerazione delle peggiori performance dei competitor. Il parziale tricolore negli 8 mesi - secondo le elaborazioni di Unione italiana vini sulla piattaforma dei distributori americani -contro una media complessiva dei consumi rispettivamenteA smorzare il calo delle vendite italiane sono però solo gli spumanti che, pur con un lieve calo agostano (-1,5%, molto meno del 8,8% generale italiano), nei primi 8 mesi si mantengono in terreno positivo (+1.5%). È ben diversa invece la situazione per i vini fermi, con bianchi (-13% su mese di agosto) e rossi appaiati a -8% e i rosati a -11%."Se da un lato - ha detto il segretario generale di- i numeri dell’export verso gli Usa indicano a luglio un segno positivo ancora piuttosto solido, dall’altro il persistente calo degli effettivi prodotti immessi al consumo rappresenta un campanello di allarme piuttosto serio. La speranza è che ora, con il taglio dei tassi e le imminenti presidenziali, ci possanosu un mercato fortemente condizionato dal calo del potere di acquisto. Prova ne sia - ha concluso Castelletti - che il mese di agosto ha visto naufragare a -15% i consumi dei nostri vini nell’on-premise".Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Uiv, la fronte di una quota generale degli sparkling negli Usa ferma al 9%. Una tipologia, quella delle bollicine tricolori, che - complici i wine cocktail - cresce nonostante tutto e in assoluta controtendenza rispetto al totale mercato degli sparkling (-7,4% i volumi) e agli champagne francesi, in profondo rosso a -13%. La- che è il prodotto italiano più venduto oltreoceano -, è trainata quest’anno in particolare dall’mentre perde quasi 6 punti il Prosecco Doc. Per contro, tra le denominazioni ferme maggiormente richieste negli esercizi commerciali statunitensi è difficile trovare segni più: a parte la crescita del Brunello di Montalcino (+5%) e la tenuta del Chianti Classico, i volumi commercializzati virano in negativo per tutte le principali bandiere del made in Italy, dal Chianti Docg (-16%) alla Doc Toscana (-13%), dal Pinot Grigio delle Venezie (-9%) al Barolo (-6%).