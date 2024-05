Emak, Intermonte conferma Outperform: outlook incoraggiante per 2° trimestre

Intermonte

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, e mantenuto anche ilsul titolo a "".Gli analisti scrivono che i risultati di Emak del primo trimestre sono stati in linea con le stime, ma. Il management ha infatti dichiarato che gli ordini dei clienti sono in crescita da inizio anno, in particolare nel segmento del giardinaggio, a beneficio sia di OPE che di Componenti e Accessori in termini di divisioni e di OEM, distributori e aftersales in termini di clienti. Ciò non è stato particolarmente evidente nei numeri del primo trimestre poiché le tensioni nella regione del Mar Rosso hanno interrotto le catene di approvvigionamento, causando ritardi nelle consegne che hanno influito sulle entrate del primo trimestre. Tuttavia, il gruppo si è adattato alle nuove sfide logistiche ed è riuscito a riprendersi dai ritardi all'inizio del secondo trimestre.Intermonte conferma quindi la propria visione positiva sul titolo in quanto ritiene che, con l'EBITDA previsto raggiungere un nuovo record per la società. Oltre a ciò, il previsto miglioramento della generazione di FCF (circa 24 milioni di euro previsti nel 2024), dovrebbe consentire a Emak di continuare a investire nella propria offerta di prodotti, cercare acquisizioni bolt-on e remunerare gli azionisti, con anche un de-leveraging del bilancio.