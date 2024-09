Aquafil, Intermonte pone il giudizio "Under Review"

Intermonte

Aquafil

(Teleborsa) -hail(da 4,40 euro per azione) e la(da Outperform) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, dopo la presentazione del piano 2024-26 , che prevede un aumento di capitale fino a 40 milioni di euro (con l'obiettivo di eseguire e finalizzare l'operazione entro fine anno).Gli analisti affermano che i risultati del secondo trimestre sono stati inferiori alle stime a causa degli Stati Uniti e che le principali differenze rispetto al piano aziendale presentato a novembre dell'anno scorso sono: 1)del 2024, mentre è prevista una ripresa nel 2025, con il 2026 che mostra un ritorno a tassi normali e 2) un(CapEx di 90-100 milioni di euro nel periodo di 3 anni) con l'obiettivo di ottimizzare ed espandere l'attuale impronta produttiva.Secondo le indicazioni del management, la maggior parte del CapEx dovrebbe riguardare l'espansione degliin ??Cina, mentre altri investimenti includono miglioramenti della capacità in Engineering Plastics, lo sviluppo diad alte prestazioni per applicazioni specifiche e lo sviluppo di nuove tecnologie per il riciclaggio di tessuti multifibra.Intermonte haper allinearle alle guidance aziendali, tagliando adj. EBITDA del 7% in media nel triennio, il che a livello di bottom line si traduce nell'aspettativa di un pareggio posticipato al 2025 e di un ritorno a un terreno positivo nel 2026 (aumentando D&A e oneri finanziari nel modello). Le stime attuali non incorporano ancora gli effetti dell'aumento di capitale, in attesa di ulteriori dettagli."A nostro avviso, gliin ??un contesto macroeconomico altamente volatile - si legge nella ricerca - In attesa di maggiori dettagli sull'imminente aumento di capitale per valutarne il probabile impatto, stiamo sottoponendo a revisione la nostra raccomandazione e il prezzo obiettivo".